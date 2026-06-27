プロ野球「埼玉西武ライオンズ」の公式戦を"無料"で観戦するチャンス。2026年7月にベルーナドームで開催する計6試合に、抽選で最大2万1500人を招待するキャンペーンが実施中です。キャンペーンへの応募は6月28日23時59分まで。「2026年埼玉西武ライオンズファンクラブ(有料)」または「埼玉西武ライオンズチケット会員(無料)」が申し込めます。当落発表日は7月3日です。7月15日は生ビールがワンコインに対象座種は、内野指定席A／B