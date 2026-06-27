4年前の火災で大部分が焼けてしまった秋田市の寺で、再建にむけた節目の行事、上棟祭が執り行われました。秋田市広面にある本念寺です。27日、日本古来から伝わる所作、作法に基づいて棟上げの儀式が執り行われました。本格的な衣装に身を包んだ関係者による厳粛な儀式。いまでは滅多に見ることのない時代絵巻のような世界が広がりました。式の後、行われたのは餅まきです。新築の棟上げや祭事の際に行われてきた餅まきは、災いを