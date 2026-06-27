圧巻のステージが、4年ぶりにふるさとに戻ってきました。「木下大サーカス」が岡山市北区で開幕し、満員の観客を魅了しました。 【写真を見る】“木下大サーカス”開幕赤テントが4年ぶりにふるさとに空中大車輪にポニーのショーに満員の観客は大興奮【岡山】 4年ぶりの岡山公演の開幕です。 岡山ドームの東隣に設けられた「赤テント」には、家族連れなど、多くの人が押し寄せました