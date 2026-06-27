サンフレッチェ広島の礎を築き85歳で亡くなった今西和男さんを偲ぶ会が広島市内で行われました。「今西和男さんを偲ぶ会」には、遺族や関係者など約300人が参列しました。ことし4月、85歳で亡くなった今西さん。サンフレッチェの初代総監督を務めてチームの礎を築き、多くの選手や指導者を育ててきました。会場では、今西さんを追悼するビデオメッセージも流されました。■サッカー日本代表 森保一監督「人とし