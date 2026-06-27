タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の大人向けシリーズ「tomica＋」から、コレクションディスプレー「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition（トミカガレージ スマート ストーン グレー スタンダード エディション）」を、2026年7月中旬に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。リモコンは車のスマートキーをイメージ「tomica GARAGE」の"本物のガレージのようなシャッター開閉と室内照