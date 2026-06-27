台風７号は２７日午後、紀伊半島沖を通過しました。 台風の影響で近畿地方では南部を中心に断続的に雨が降り続き、各地で土砂災害などが相次ぎました。 台風７号は午後２時ごろに近畿地方に最接近し、紀伊半島の南を通り過ぎました。 近畿地方では降り始めからの雨の量が多いところで３００ミリを超えていて、各地で土砂災害などが確認されています。 京都市では２７日、左京区岩倉西河原町の岩倉川で護岸と市道の一部が崩落し