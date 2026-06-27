２５日、大阪府河内長野市でスクールバスが逆走し１１人がケガをした事故で、逮捕された運転手からアルコールが検出されていなかったことがわかりました。 過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕されたスクールバスの運転手・父川隆司容疑者（６７）は２５日、河内長野市高向の交差点で、「清教学園」の中高生が乗ったバスを逆走させ、車やバイクなど５台に衝突し、１１人にけがをさせた疑いがもたれています。 警察