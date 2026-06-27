◇セ・リーグヤクルト・吉村―中日・金丸（神宮）DeNA・石田裕―巨人・井上（横浜）広島・岡本―阪神・高橋（マツダスタジアム）◇パ・リーグ西武・渡辺―日本ハム・福島（ベルーナドーム）ロッテ・小島―ソフトバンク・松本晴（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・九里―楽天・藤井（ほっともっとフィールド神戸）