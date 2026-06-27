降り続いた大雨の影響で、広島県の福山市ではため池が決壊し、住宅に床下浸水などの被害が出ています。記者「山の上にあるため池が大雨によって決壊し、水が流出しました。そして住宅などに大きな被害が出ています」決壊したのは、福山市新市町のため池です。消防によると、27日午前3時半頃、付近の住民から「川からの水が自宅敷地内に入ってきた」と通報がありました。付近の住民「裏の小さい川から『ゴロゴロゴロ』という最初雷