山口・平生町で26日夜に発生した土砂崩れの現場では、倒壊した住宅の中から行方不明になっていた男性が救出され、病院に運ばれました。現場からテレビ西日本・佐伯深太記者が中継でお伝えします。行方不明になっていた70代の男性は先ほど住宅の中から発見され、心肺停止の状態で病院に搬送されました。警察と消防によりますと26日午後7時40分ごろ、現場の住宅に住む男性から「家が土砂崩れで倒壊している。1人が埋まっている」と通