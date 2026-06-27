◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２阪神（２７日・マツダ）阪神・熊谷敬宥内野手が、バント失敗を猛省した。２―２の８回無死二塁の場面に代打で登場。送りバントのサインでハーンの前に転がしたが、三塁に送球アウトで走者を進めることができなかった。藤川監督はリプレー検証を求めたが、判定は覆らず。「あそこで決めるのと決めないのとでは、流れが全然違う。その後に点を取られているので、悪い流れを作ったのかなと思う。