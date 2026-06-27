２６日、特製の誕生日ケーキを食べる康康。（マカオ＝新華社配信／張金加）【新華社マカオ6月27日】中国の中央政府がマカオ特別行政区に寄贈したジャイアントパンダの「開開（カイカイ）」と「心心（シンシン）」から生まれた雄の双子「健健（ジエンジエン）」と「康康（カンカン）」が26日、10歳の誕生日を迎えた。特区政府市政署の職員が双子のために特製の誕生日ケーキを用意した。２６日、特製の誕生日ケーキを食べる健健。