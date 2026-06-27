オリックスの九里が28日の楽天戦に先発する。前回21日の西武戦（京セラドーム）は6回を被安打8の5失点で敗戦投手に。以来、中6日でのマウンドになる。一昨年まで広島に在籍し、昨季からオリックスの一員となった右腕が公式戦でほっともっと神戸のマウンドに立つのは、プロ13年目で初めてとなる。「明日試合前にマウンドに立ってみて、感じることがあると思うんで。感じたことを大事にしながら投げていければいいかと思います