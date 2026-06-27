中国・北京で最も高い108階建ての高層ビルに小型機が衝突したとみられると香港メディアが報じました。26日午後、北京市の中心部に立つ高さ500メートルを超える高層ビルに制御を失った小型機が衝突し、破片が地上に落下したと香港メディアが報じました。現場のビルは、高層階の窓ガラスが割れている様子が確認でき、周辺には多くの警察官が配置されていました。中国のSNSでは、ビルで火災が発生する様子や墜落した小型機の残骸など