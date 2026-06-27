霧島市の温泉施設を訪れていた5歳の男の子が行方不明になって、27日で7日目を迎えました。警察と消防による捜索が27日も行われましたが、手がかりは見つかっていません。行方が分からなくなっているのは、熊本県八代市の田中 嶺臣ちゃん5歳です。嶺臣ちゃんは今月21日、霧島市隼人町にある「かれい川の湯」を訪れ、両親と2歳の弟と一緒に家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した隙に、姿が見え