脱炭素社会の実現に向けた取り組み、GX＝グリーントランスフォーメーションの現場知ってもらおうと学生向けのセミナーが札幌市内で開かれました。「GXがつくる北海道のミライ脱炭素時代の仕事選び」と題したセミナーはGX＝グリーントランスフォーメーションの現場を知ってもらい、学生のキャリア形成に活かしてもらうおうと企画されました。セミナーでは漫画家のヤマザキマ