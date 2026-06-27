札幌できょう健康維持を目的としたパークゴルフ大会が開かれ大人も子供も一緒にプレーを楽しんでいました。札幌市北区で開かれたのは「STV杯・ツルハパークゴルフ健康大会」です。大会は健康維持を目的に7歳から83歳まで抽選で招待されたおよそ150人が参加しました。参加者は36ホールを回り、緑豊かなコースで楽しく汗を流していました。