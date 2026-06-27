科学の楽しさを学んでもらおうと、鹿児島市で小学生を対象にした科学教室が開かれました。この科学教室は、子どもたちに科学やものづくりの面白さを伝え、未来のエンジニアの育成につなげようと、三菱電機が全国で開いている社会貢献活動の一環です。県内の小学生などと保護者約50人が参加。子どもたちは、太陽や照明の光が赤・青・緑の「光の三原色」で出来ていることを学び、光を分解して観察するフィルムを使った万華鏡作り