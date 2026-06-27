台風7号は、27日午後3時には御前崎の南西約240キロにあって、1時間におよそ55キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。台風7号は、次第に近畿地方から遠ざかる見込みで、落雷、竜巻などの激しい突風のおそれはなくなりました。 いっぽうで降り始め（24日午前6時）から27日午後3時までの降水量は多い所で300ミリを超えて