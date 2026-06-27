26日夜、山口県平生町で住宅の裏山が崩れ、土砂が流れ込み男性1人が行方不明となりました。現場から1人が発見されましたが、容体はわかっていません。消防によりますと26日午後7時44分ごろ、平生町小郡に住む40代の男性から「家が土砂崩れで倒壊した。1人が家に埋まっている」などと119番通報がありました。土砂崩れが発生した際、住宅の1階に4人、2階に1人のあわせて5人がいて、このうち1階にいた70代の男性1人が行方不明となりま