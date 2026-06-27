山口県平生町の住宅裏山崩落ですが、行方がわからなくなっていた70代の男性が先ほど見つかりました。現場から中継です。きょうは朝からおよそ120人態勢で捜索活動が行われ、先ほど、行方不明の男性を発見し、心肺停止の状態で救急搬送しました。昨夜、山口県平生町で起きた土砂崩れでは、住宅や倉庫などあわせて3棟が巻きこまれました。住宅に住む3人が重軽傷を負い、74歳の男性が行方不明となっていました。消防や警察、自衛隊な