◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026のグループステージが佳境を迎え、3位で通過できるチームが残り3チームとなりました。日本時間27日、G組からI組の最終節が行われI組のセネガルがイラクに5得点で勝利。前日まで3位の最下位に沈んでいたチームが大逆転でノックアウトステージ進出を決めました。G組ではイランがエジプトに引き分けたためグループ3位に転