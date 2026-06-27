静岡県内には、台風7号が最接近していて、下田市と南伊豆町ではレベル4土砂災害危険警報が出ています。記者「道路に土砂が堆積しています。5センチくらいでしょうか。あたり一面土砂が広がっていま す」下田市内では、２７日だけで二度も「レベル4土砂災害危険警報」が出され、川を流木が塞ぎ、道路には土砂が堆積していました。また、近くでは道路が冠水し通行止めになっている場所も。一方、隣の南伊豆町でも土砂災害が発生し、