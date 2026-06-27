ことしの全国高校野球選手権高知大会には26校24チームが出場します。27日、高知県高知市で組み合わせ抽選会が開かれ、各校の主将がくじを引いて組み合わせが決まりました。8年ぶりの甲子園を目指す第1シードの高知商業は大会3日目に登場。ことしの春のセンバツで21世紀枠で初出場を果たした高知農業と東工業の勝者と対戦します。また、2年連続の出場を目指す高知中央や今年野球部が復活した窪川など、強豪・注目校がひ