27日未明、静岡市葵区にある産業廃棄物を扱う会社が全焼する火事がありました。火は周りの住宅4棟にも延焼したということです。警察と消防によりますと、27日午前0時15分ごろ静岡市葵区山崎にある産業廃棄物を扱う会社で「炎や煙が見える」という119番通報が相次ぎました。消防車など20台以上が出動し、火は約5時間後に消し止められましたが、火元の建物が全焼しました。また、隣接する住宅4棟にも延焼していて、1棟は全焼したとい