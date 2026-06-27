きょうの県内は各地で雲が広がり午前を中心に雨の降った所がありました。あすも、蒸し暑い一日となりそうです。県内は湿った空気が流れ込み、広い範囲で雲に覆われました。気温は朝からあまり上がらず、日中の最高気温は魚津市で24.4度、富山市と富山空港で24.1度などとなりました。あすも上空の気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすくなりそうです。予想最高気温は富山市で25度、高岡市伏木で24度となっています。変わりや