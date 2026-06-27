台風7号、8号による大雨の影響で、各地で被害が出ています。静岡県では各地で土砂災害が発生しています。27日だけで2度、レベル4土砂災害危険警報が出された下田市内では…。記者「土砂が道路に堆積しています。深さは5センチくらいあるでしょうか。かなり広範囲にわたっています」川が流木で塞がり、道路には土砂が堆積。近くでは道路が冠水して通行止めになっていました。こうした状況から避難指示がだされ、市内には避難所も開