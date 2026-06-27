富山市に住む女性がはしかに感染したことが新たに分かりました。今月、県内での感染者はこれで5人目です。富山市によりますとはしかに感染したのは市内に住む40代の女性です。今月12日に県が感染を発表したはしか患者の接触者で、おととい発熱が確認されました。その後、県衛生研究所が遺伝子検査を行いきのう感染が分かりました。県内での感染者はこれで今月5人目です。女性は、感染可能期間中不特定多数との接触のおそれのある施