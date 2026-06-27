巨人の船迫大雅投手（29）が27日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。本拠・東京ドーム内にある選手サロン（食堂）で「充実してる」ものを明かした。この日のテーマは「チャーハン」。放送翌日に40歳の誕生日を控える辻岡義堂アナウンサー（39）から「好きですか？」と聞かれると「好きです、チャーハン」と優しい笑顔のバ様。「絶対にラー