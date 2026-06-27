プロ野球・オリックスは27日、6月24日にベネズエラで発生した地震について義援金の募金箱を設置することを発表しました。オリックスにはエスピノーザ投手やマチャド投手など、ベネズエラ出身の選手が在籍。球団も「6月24日にベネズエラで発生した地震により犠牲となられた皆様に深い哀悼の意を表します。被災された全ての皆様に心からお見舞いを申し上げます」とし、募金箱の設置を発表しました。これは公的機関等を通じて被災地に