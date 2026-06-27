赤ちゃんの健やかな成長を願う「泣き笑い相撲」がきょう高岡市の神社で行われ、豆力士たちが熱戦を繰り広げました。高岡市の射水神社で行われた「越中赤ちゃん泣き笑い相撲」には、県内外の生後6か月から2歳未満までの赤ちゃん209人が参加しました。化粧まわしを締めた豆力士たちは、高岡向陵高校の相撲部員に抱きかかえられ土俵入り。神職の「はっけよい」の掛け声でにらめっこをして元気よく泣くか、満面の笑顔があふれた方に軍