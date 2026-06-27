２７日の福島２Ｒ（３歳未勝利）で、２着に入線したテンオンスゴールドの江田照男騎手（美浦・フリー）から、１着に入線したスターツトゥデイの進路の取り方について、降着の裁決を求める申し立てがあった。最後の直線でテンオンスゴールドの外にいたスターツトゥデイが内へ寄せる進路を取り、テンオンスゴールドの前が狭くなった。ただ、ＪＲＡは「着順を変更する事象とは認めなかった」として、到達順位の通りに確定。なお、