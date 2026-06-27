「広島３−２阪神」（２７日、マツダスタジアム）広島が接戦を制し、４位に浮上した。６月の週末は７戦全勝。２試合の雨天中止と休養日を挟んだ４日ぶりの試合で勝利を収めた。打線は１点を追う三回に名原が村上のツーシームを捉え、同点の３号ソロを左翼ポール際へ。再び１点ビハインドとなって迎えた五回は１死一、三塁で菊池が中犠飛を放ち、試合を振り出しに戻した。２−２のまま迎えた八回は先頭の名原がこの日４安打