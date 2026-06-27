3回、本塁打を放ちナインとタッチを交わす広島・名原＝マツダ広島が接戦を制して4位に浮上。2―2の八回に坂倉の適時打で勝ち越した。名原が3号ソロ本塁打を放つなど4安打と活躍。五回以降、救援5投手が無失点と踏ん張った。阪神は二回無死満塁で1点止まりなど拙攻が響いた。