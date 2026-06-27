北見市内の飲食店で刺身などを食べた22人が下痢や発熱などの症状を訴えました。北見保健所はノロウイルスによる食中毒と断定し店に2日間の営業停止を命じました。食中毒が発生したのは北見市の「北味グルメランド治助」です。北見保健所によりますと、この店で今月19日と20日に刺身やフルーツの盛り合わせなどを食べた73人のうち、10代から70代の男女22人が発熱や下痢などの症状を訴えました。このうち13人が通院しましたが