熊本県八代市の高齢の女性に金を購入させてだまし取ろうとしたとして、26日、東京都の女が詐欺未遂の疑いで逮捕されました。警察によりますと、逮捕された鈴木敏子容疑者は、八代市に住む70代の女性に金の地金を購入させその金をだまし取ろうとした疑いが持たれています。6月上旬、被害女性は大阪府警の警察官を名乗る男から電話で「現金はだまし取られるられる」などと金の購入を勧められました。女性が金約1.2ｋｇ、3000万円相当