SUPEREIGHTの横山裕（45）が27日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演。プライベートで一番遊ぶ存在として名前を挙げたスーパーアイドルを明かした。番組MCの「南海キャンディーズ」の山里亮太がゲストともにドライブロケを楽しむ人気企画「山ちゃんちょっと付き合って」に出演。ゲストのわがままな要望を山里がかなえる旅。ドライブ中、山里から「普段どんな人と遊ぶの？」と聞かれ、「相葉ち