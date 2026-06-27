27日午前、阿賀町五十島の磐越自動車道 西山トンネル内で大型車と乗用車の事故がありました。この事故で大型車と乗用車に乗っていた合わせた3人がケガをしました。この事故のため磐越自動車道は津川ICから安田IC間の上下線で午前11時32分から通行止めになっていましたが、午後3時15分通行止めは解除されました。 現場は対面通行区間です。県警高速隊で事故の原因を調べています。（17:00現在）