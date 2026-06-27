熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地にある旧三菱重工業航空機組立工場の歴史的価値を見直そうと、市民向けの見学会が開かれました。戦争遺跡の保存活動をするくまもと戦跡ネットワークが開いた見学会。応募の中から抽選で選ばれた25人が旧三菱重工業航空機組立工場を見学しました。戦争遺跡の研究者らが戦時中の県内の航空機産業や健軍飛行場から出撃した特攻隊、義烈空挺隊などについて解説。 参加者のひとり、竹本正則さん