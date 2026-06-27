台風による降雨の影響で、DeNAは2試合連続で雨天中止。午前11時に中止が発表され、チームは指名練習を行った。雨天中止は今季5度目。取材に応じた相川亮二監督は、2日連続の中止にも「（いい時間に）しなきゃいけないでしょう。明日につなげるための2日間になったと思います」と話した。デーゲームで広島が阪神に勝利したことで、DeNAは広島に替わって5位に転落。そんな中で明日28日の巨人戦は、当初は26日の同戦に先発予