◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡー巨人＝雨天中止＝（２７日・横浜）巨人・井上温大投手（２５）がチームトップ６勝目を狙い、２８日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する。登板前日のゲームが雨天中止となり、２７日はジャイアンツ球場の室内でキャッチボール、ダッシュなどで調整。ＤｅＮＡ戦自身８連勝に向けて「やることは変わらない。いつも通り先頭打者と初球に集中して投げていきたい」と話した。今季は計５勝のうちＤｅＮ