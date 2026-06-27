◆ファーム・リーグ阪神―巨人（２７日・ＳＧＬ）巨人は２７日、ファーム・リーグの阪神戦スタメンを発表した。先発はブライアン・マタ投手。また、元中日でＭＬＢナショナルズ２Ａハリスバーグから巨人に加入した小笠原慎之介投手が２番手で登板予定となっている。打線は故障班でのリハビリを経て２軍に復帰する石塚裕惺内野手が「３番・遊撃」、さらにリチャード内野手が「４番・三塁」で先発出場する。スタメンは以下