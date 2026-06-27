◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・ほっともっと神戸）オリックス・森友哉捕手が「３番・ＤＨ」でスタメン復帰する。上半身のコンディション不良が回復し、この日から１軍合流。攻守の要が打線に戻ってきた。チームはリーグ戦再開後、２カード連続で負け越し。２６日には大砲・杉本が出場選手登録を抹消されていた。首位・西武を６ゲーム差で追う一方、５位のロッテが２・５ゲーム差に接近。４番は太田、５番には中川