香川高専詫間キャンパス 香川高専は2026年1月から2月にかけて、高松キャンパス（高松市）と詫間キャンパス（三豊市）の5つの施設を対象にネーミングライツを公募しました。 このうち詫間キャンパスの図書館1階のオープンラウンジについて、四国計測工業（多度津町）と契約を結び、「YONKEIラウンジ」（よんけいらうんじ）とネーミングされました。 ネーミングライツの期間は、2026年6月1日から2