記録的な大雨となった福岡県では26日、主要なダムの貯水率が大幅に回復しましたが、平年を大きく下回る状況が続いていて、県では引き続き節水を呼びかけています。福岡県によりますと朝倉市の寺内ダムでは23日の時点で54.7％だった貯水率が26日の時点で96.8％となり40ポイント以上回復しました。一方、県内でもっとも利水容量が多い朝倉市の小石原川ダムでは、26日の時点の貯水率が28.6％で去年の同じ時期と比べて3分の1以下の状況