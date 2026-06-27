■土居凌太郎記者「いの町の国道では大雨の影響で土砂が崩れ、現在、撤去作業がおこなわれています」いの町などによりますと２７日午後10時50分頃、高知県いの町楠瀬を通る国道194号で土砂崩れが発生していると消防に通報がありました。その後消防や県などが現場に向かい、国道沿いの斜面が幅およそ20メートル、高さ10メートルほどに渡って崩れ国道に土砂が流れ込んでいるのを確認しました。現在のところ、けが人の情