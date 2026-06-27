26日夜の地震で震度5弱を観測した静岡・小山町では、一夜明けて住宅の瓦が落ちたり墓石が倒れるなど被害の状況がみえてきました。小山町の住宅では、瓦が落ちて、敷地内に止めてあった車のフロントガラスにヒビが入っていました。さらに寺では、墓石が複数倒れる被害が。様子を見に来たという人は…。小山町民「家の点検をしたあと、お墓も心配だからと来たんですけれども、こんな感じで崩れちゃっていて」県などによると、今回の