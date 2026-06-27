将棋日本シリーズ、第47回JTプロ公式戦は27日、開幕戦の1回戦第1局が仙台市で指され、斎藤慎太郎八段（33）が100手で豊島将之九段（36）に勝った。斎藤八段は8月8日、札幌市で行われる2回戦第1局で伊藤匠二冠（23）と対戦する。