アイドルグループ『FRUITS ZIPPER』の公式Xが6月27日に更新。メンバーの早瀬ノエルさんのXアカウントが不正アクセス被害を受けていることを公表し、注意を呼びかけています。 【写真を見る】【FRUITS ZIPPERメンバー・早瀬ノエル】Xアカウントの不正アクセスを報告「当該アカウントから発信される投稿やDM等には十分ご注意いただきますようお願いいたします」『FRUITS ZIPPER』の公式Xでは「現在、FRUITS ZIPPERメンバー・早