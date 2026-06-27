◇ファーム・リーグ巨人ー阪神（2026年6月27日SGL）2年ぶりに日本球界に復帰した巨人・小笠原慎之介投手（28）が27日、ファーム・リーグの阪神戦（SGL）で登板する。先発はマタで2番手以降の登板となる。25日に川崎市のジャイアンツ球場でブルペン入りした際には「とりあえずゲームに入ってみないとわかんないんで、まずは自分のスタイルで投げたいなと思ってます」と語っていた。巨人のスタメンは以下の通り。（左）